В Ростове-на-Дону от коронавируса умер заведующий кафедрой РостГМУ

Владимир Михайлович Женило скончался в возрасте 67 лет. Фото предоставлено пресс-службой РостГМУ

В донской столице ковид унес жизнь еще одного медика. Не справился с болезнью 67-летний заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Ростовского медицинского университета Владимир Михайлович Женило.

Он был заслуженным врачом России, являлся председателем ростовского областного отделения Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов». За годы работы выучил не одно поколение талантливых врачей.

- Большое внимание Владимир Михайлович уделял подготовке молодых высококвалифицированных кадров для медицинской науки и практического здравоохранения. Подготовил 28 кандидатов наук, одного доктора наук, опубликовал более 300 научных работ, в том числе шесть монографий, шесть учебно-методических пособий и восемь учебных пособий. Его ученики плодотворно работают как в России, так и за рубежом, - рассказали в пресс-службе РостГМУ.

Много лет назад Владимир Женило перенес инсульт, потом боролся с последствиями. А сейчас не справился с коронавирусом — болезнь победила.

Коллектив «Комсомольской правды» приносит глубокие соболезнования родным и близким Владимира Евгеньевича.

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В Ростовской области коронавирусом заразились 47 396 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 390 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 245 человек. Врачи не смогли спасти жизни 1 828 дончан. Выздороветь удалось 38 118 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1128. Коэффициент распространения инфекции – 1,07.

АЛЛО!

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