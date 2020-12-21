Пьяный дончанин угнал машину приятеля после бурного застолья

Полицейские быстро вышли на подозреваемого. Фото: Архив КП

В Батайске приятельские посиделки с горячительными напитками закончились разборками в полиции. Один из участников застолья в состоянии алкогольного опьянения без спроса взял машину приятеля, пока тот спал, и уехал.

После этого собственник похищенного автомобиля "Киа Рио" обратился в полицию. Он рассказал о встрече с приятелем, а также о том, что после нее машина исчезла.

Донские полицейские задержали 22-летнего ранее неоднократно судимого жителя Таганрога. В свое оправдание он сказал, что просто решил покататься, но приятеля будить не хотел. Похищенную иномарку вернули законному владельцу.

- Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», - рассказали в управлении МВД по Ростовской области.

Подозреваемый в угоне находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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