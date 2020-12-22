Отдыхающий на Мальдивах футболист Тарасов поблагодарил страну за помощь в 5 тысяч рублей

Дмитрий Тарасов поблагодарил государство за бюджетные выплаты на детей. Фото: Instagram Дмитрий Тарасов

Совсем недавно у 33-летнего футболиста Дмитрия Тарасова закончился контракт с казанским ФК "Рубин". После этого спортсмен с женой Анастасией Костенко и дочерьми поехал отдыхать на Мальдивы.

Поездка на райский курорт обошлась спортсмену недешево. Перелет, питание, проживание на островах всегда стоили немало. А в связи с кризисом и изменением стоимости доллара сумма стала еще более внушительной.

Неожиданно во время отдыха на далеком курорте спортсмен вдруг решил поблагодарить государство за помощь в пять тысяч рублей семьям, которые воспитывают маленьких детей. У Дмитрия Тарасова и его супруги - двое совместных дочерей до 3 лет.

- Основная задача для главы семьи - чтобы наследники ни в чем не нуждались! Глава нашей страны тоже позаботился о детях и принял решение выплатить каждому ребенку до 8 лет в семье по 5 тысяч, - поделился деталями формирования семейного бюджета Дмитрий Тарасов в своем профиле в Instagram.

Он отметил, что считает удобными автоматические платежи для тех людей, кто ранее получал выплаты во время карантина.

Подписчики футболиста принялись обсуждать его мнение относительно выплат. Некоторые отнеслись к посту с иронией.

"Ну все, теперь не будем ни в чем нуждаться, заживем", "Дим не говори, сами бы попробовали прокормить своего ребенка на 5 тысяч", "5 тысяч и "ни в чем не нуждались", а Вы смешной", "5 тысяч это ж несметные богатства", "Вы, наверное, очень смеялись когда писали этот бред", - высказывались люди в комментариях.

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал спортсмена в его рассуждениях. Люди от всей души поблагодарили главу государства за этот приятный и неожиданный подарок к Новому году.

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