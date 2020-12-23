В Ростовской области и в Ростове декабрь стал непростым месяцев в плане прироста заболевших ковидом. Об этом на заседании штаба по борьбе с коронавирусом заявил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.А, по словам исполняющего обязанности министра здравоохранения Ростовской области Александра Крата, в последнее время отмечается большая загрузка больниц, в которых лечатся больные с новой коронавирусной инфекцией. Загруженность коечного фонда составляет 87 процентов.Помимо коек для пациентов с коронавирусной инфекцией развернуты и функционируют 2638 провизорных коек. Количество пациентов, госпитализированных на эти койки, уменьшилось, доложил исполняющий обязанности министра.По его словам, возможно, придется развернуть дополнительные койки на территории Аксайской ЦРБ, в одной из больниц в Шахтах и в больнице Новошахтинска.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 декабря 2020 года: число зараженных превысило 48 тысяч человекВ Ростовской области коронавирусом заразились уже 48 168 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 385 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 230 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 1 859 дончан. Выздороветь удалось 38 809 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1146. Коэффициент распространения инфекции – 1,02.АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.