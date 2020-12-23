Руководитель Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил, что в регионе появились районы, в которых за неделю никто не заразился коронавирусом.Это Советский сельский район, Мартыновский и другие районы. Но, как выяснилось, для радости повода нет.- А путь к их победе прост – делай меньше тестов, и ты остановишь эпидемию. Считаю, что здесь работа по тестированию организована неудовлетворительно. Так, в Советском районе за неделю сделали всего 22 теста, - рассказал Евгений Ковалев.Кстати, по словам Ковалева, Ростов, Новочеркасск, Каменск, Батайск и Шахты вносят максимальный вклад в статистику заболеваемости по региону.На сегодняшний день коечный фонд для заболевших коронавирусом заполнен на 87 процентов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 декабря 2020 года: число зараженных превысило 48 тысяч человекВ Ростовской области коронавирусом заразились уже 48 168 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 385 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 230 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 1 859 дончан. Выздороветь удалось 38 809 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1146. Коэффициент распространения инфекции – 1,02.АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.