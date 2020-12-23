В Ростове-на-Дону на заседании оперативного штаба по борьбе с ковидом прозвучали заявления, которые могут повлиять на празднование Нового года в регионе. Так, руководитель областного Роспотребнадзора Евгений Ковалев считает, что в области для определенных возрастных категорий надо ввести карантин.Также Ковалев отметил, что в декабре прирост заболевших выше, чем в октябре и в ноябре.По его словам, во время исследований коронавирус нашли на кассе в продуктовом магазине, на клавиатуре в одном из офисов и на поручнях в общественном транспорте.Отметим также, коечный фонд для заболевших коронавирусом заполнен на 87 процентов.В связи с непростой ситуацией в новогодние праздники будет действовать ряд ограничений. Так, запрещены массовые мероприятия, нельзя проводить корпоративы в офисах, а перед походом на корпоратив в ресторан надо сделать справку об отсутствии инфекции.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ростовская область получила почти 200 миллионов на лекарства от коронавирусаДля Ростовской области было выделено почти 200 миллионов на лекарства для лечения новой коронавирусной инфекции в домашних условиях. Об этом на заседании регионального штаба сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.