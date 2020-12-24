Ростовский рэпер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, выпустил новый клип. Артист создал видеоролик месте с известным музыкантом ODI, которому принадлежит песня «Беги, пацан». Этот трек оказался среди песен донского рэпера в альбоме «Баста- 40».Захватывающий клип рассказывает историю непростой жизни двух братьев, которые оказались втянуты в криминальные дела. В мир преступности они вошли из-за полицейских, которые хотели с их помощью проворачивать незаконные дела.На кадрах клипа Баста и ODI, который снял известный режиссер Че, почти не появляются. Вместо них зрители видят захватывающие сцены, погони и разборки с участием других персонажей. В результате, одного из братьев похищают, а другой оказывается пойман сотрудниками правоохранительных органов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНаряды из пластиковых стаканчиков и мусорных пакетов: в Новочеркасске дизайнеры задают новые трендыВ городе прошел показ нарядов из вторсырья (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!