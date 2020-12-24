В Ростове и области ввели новые ограничения из-за пандемии. Власти опасаются, что новогодние каникулы могут привести к всплеску заболеваемости ковидом.Во-первых, теперь официально запрещено проводить корпоративные вечеринки в офисах. Также работодатель не имеет права устраивать другие массовые мероприятия для сотрудников. Ограничения сегодня одобрил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Ожидается, что запрет будет действовать до завершения январских праздников.Во-вторых, в ресторанах корпоративные вечеринки можно проводить только в том случае, если у посетителей имеются справки об отсутствии положительного теста на коронавирус.Отметим, на сегодняшний день количество заболевших в области перешагнуло отметку в 48 тысяч.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 декабря 2020 года: число зараженных перевалило за 48,5 тысяч человекВ Ростовской области коронавирусом заразились уже 48 547 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 379 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 256 человек. Врачи не смогли спасти жизни 1 887 дончан. Выздороветь удалось 39 193 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1155. Коэффициент распространения инфекции – 1,02.АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.