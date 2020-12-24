Долгожданные квартиры от государства получили 12 детей-сирот в поселке Матвеев Курган Ростовской области. Квартиры находятся в перспективном микрорайоне «Парковый».Новые дома расположены по переулкам Радужный и Цветочный, а также на улице Виноградной. В шаговой доступности находятся магазины, аптеки, детский сад и школа.Новоселам не придется думать о ремонте - в каждой комнате свежая отделка и полы, заявляют в пресс-службе правительства Ростовской области. Жилье оборудовано газом и сантехникой, плитами для приготовления пищи. Возле домов есть участки, где можно самостоятельно выращивать овощи, фрукты, ягоды или цветы.В 2021 году в донском регионе дети-сироты будут получать жилье по новым нормативам. Так, минимальная площадь жилых помещений увеличится с 25 до 33 квадратных метров.- Изменения внесены в областной закон о социальной поддержке детства в Ростовской области. Поправки направлены на улучшение условий проживания детей и повышение качества предоставляемого жилья, - рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Вифлянцев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПолтора года проведет в колонии ростовский менеджер, который козырял удостоверением следователя\\"Ксиву\\" мужчина, за плечами которого уже есть четыре судимости, купил в соцсетях за 1900 рублей (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.