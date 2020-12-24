В Ростовской области судебным приставам удалось добиться от жителя Зимовниковского района погашения долгов по алиментам. Мужчина долгое время отказывался от выплаты денег своему ребенку.Нерадивый отец в течение нескольких месяцев не давал денег экс-супруге на еду и одежду для ребенка. Мужчина накопил долг в 54 тысячи рублей, хотя на его банковском счете регулярно появлялись деньги. Полученную зарплату злостный неплательщик тратил по своему усмотрению.Судебным приставам пришлось не раз напоминать мужчине о долге, но слова представителей власти дончанин проигнорировал.- На счет должника был наложен арест. Представители ведомства вынесли постановление о временном ограничении на выезд за границу, - отметили в пресс-службе ФССП по Ростовской области.После этого дончанин сразу нашел деньги. Он полностью погасил задолженность по алиментам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛюбовь зла: Ростовчанка 10 лет ждала из тюрьмы возлюбленного, который избил ее до полусмертиДва дня он издевался над жертвой, которая простила его на суде, и пообещала снова принять через семь лет обратноАЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.