Новогодние волшебники подарят праздничное настроение ростовчанам. Дед Мороз и Снегурочка среди светящихся огней и ярких украшений будут развлекать горожан с открытой трамвайной платформы.Первый необычный трамвай жители донской столицы увидят уже в пятницу, 25 декабря. Движение стартует в 11:00 со стации «Лендворец». Дальше трамвай поедет по улице Максима Горького, затем по Театральному проспекту, после по Станиславского до железнодорожного вокзала. После этого новогодний трамвай вновь вернется на улицу Максима Горького - Театральный - Станиславского – проспект Буденновский – Трамвайное депо, расположенное на улице Балакирева,27.Новогодний трамвай будет останавливаться на три минуты на остановках.- Проспект Буденновский/ул. М. Горького – пр. Театральный/ул. Пушкинская – пр. Буденновкий/ул. Станиславского – Главный Ж/Д вокзал – пр. Буденновский/ул. М. Горького – пр. Театральный/ ул. Пушкинская – пр. Буденновский/ ул. Станиславского, - отметили в ростовской мэрии.Новогодний трамвай будет ездить по городу до конца 2020 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ чем встречать Новый год 2020-2021 в Ростове-на-Дону: уютный халат, вечернее платье из джинса или корсетИзвестный дизайнер дала беспроигрышные советы на тему, в чем встречать Новый год 2020-2021 в Ростове-на-Дону (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!