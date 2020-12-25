25 декабря в Ростове-на-Дону прошел брифинг с участием руководителя областного Роспотребнадзора Евгения Ковалева. Он рассказал о том, какая ситуация с ковидом на Дону.Так, по его информации, в регионе есть случаи повторного заражения ковидом.- Но с каждым из них нужно разбираться отдельно. Есть такая информация, но пока точно утверждать не могу,- сообщил Евгений Ковалев.Также он ответил на вопросы о прививках против коронавируса. По словам главного санитарного в врача Дона, «Спутником» прививают в 15 больницах города и области.А вторую вакцину могут желать абсолютно в любом медучреждении, даже в сельском фельдшерском пункте.- Требования для холодовой цепи такие же , как и для любой другой вакцины, - сообщил Евгений Ковалев.Отметим, на сегодняшний день на Дону количество заболевших ковидом превысило отметку в 48 тысяч заболевших.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 25 декабря 2020 года: COVID-19 унес жизни почти двух тысяч человекМы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 25 декабряКоронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 25 декабря 2020 года: COVID-19 унес жизни почти двух тысяч человек. Медики отмечают прирост зарегистрированных заболевших за сутки на 388 человек.Новые случаи заражения лабораторно подтвердились в 38 городах и районах региона. Больше всего - в Ростове-на-Дону. В донской столице за сутки обнаружили 127 новых случаев заражения у сдававших тесты, а в соседнем Батайске - 34, что почти в три раза больше, чем днем ранее.