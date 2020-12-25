В селе Маньково-Калитвенское в результате крупного пожара погибли двое маленьких детей. Местные жители рассказали, что известно о пожаре и пострадавших.Соседи семьи рассказали, что не общались с этой семьей. Люди переехали в этот дом недавно. Местные жители впервые увидели хозяйку дома с детьми весной.— Знаю, что семья многодетная. Двое детей погибли. Еще двое детей с мамой попали в больницу, — рассказала жительница Маньково-Калитвенского Людмила.Напомним, трагедия произошла в Чертковском районе 25 декабря. Крупный пожар произошел в частном доме на переулке Школьном. В результате происшествия погибли годовалая и четырехлетняя девочки. Еще двое маленьких детей и их маму доставили в больницу. Предварительно, очаговая зона пожара расположена в месте расположения печи на твердом топливе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПожар в Ростовской области 25 декабря 2020: двое детей погибли, еще двое - в больницеИзвестно, что трагедия случилась в Чертковском районе. (Подробности)