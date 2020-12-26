Любители активного отдыха смогут поехать в новогодние праздники на знаменитый курорт Роза Хутор. Жители южного Ростова смогут прочувствовать все прелести занятия зимними видами спорта.Специально для тех, кто хочет покататься на лыжах, запустили дополнительный поезд \\"Лыжная стрела\\". Первый состав отправился из донской столицы накануне, 25 декабря. Поезда будут возить туристов на главный горнолыжный курорт страны по специальному графику до 10 января.По информации пресс-службы СКЖД, из Ростова «Лыжная стрела» будет отправляться в 21:43, а приезжать в Розу Хутор в 10:24. Она повезет ростовчан на отдых 25, 26, 29, 30 декабря, а также во время январских каникул - с 1 по 9 января 2021 года.Особенность железнодорожного маршрута в том, что пассажиры могут взять с собой собственный лыжный инвентарь и не заботиться о багаже из-за пересадок.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Мисс Россия» поделилась секретом, как не опьянеть в новогоднюю ночьТатьяна Котова также подробно рассказала, как избавиться от похмелья (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.