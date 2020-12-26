В донской столице с фасадов жилых домов, гаражей и заборов убрали \\"рекламу\\" сильнодействующих запрещенных веществ во время акции «Ростов без наркотиков».Жители Ростова-на-Дону сообщали полицейским о надписях по круглосуточному телефону \\"горячей линии\\". Горожане передавали операторам номера телефонов, адреса сайтов, хештеги и ссылки на каналы в мессенджерах и социальных сетях. Всю эту информацию полицейские зафиксировали, а после отправили на проверку.Очищать город от преступной \\"рекламы\\" в течение нескольких дней сотрудникам правоохранительных органов помогали волонтеры, представители комитета по молодежной политике и участники общественной организации «Ростов без наркотиков».- Во время акции «Очистим наши улицы!» удалось закрасить и стереть более сотни надписей в разных районах Ростова-на-Дону, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Запрет на корпоративы, работа в выходной и пробки: что случилось в Ростове-на-Дону за неделюРассказываем о главных новостях вкратце (подробности)АЛЛО!Вам что-либо известно о фактах, связанных с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков? Сообщите анонимно об этом по телефону 8 (863) 249-34-44.Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.