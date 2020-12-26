В субботу, 26 декабря, на двух донских трассах ввели ограничения движения для пассажирского транспорта из-за льда на проезжей части.В региональном УГИБДД посчитали, что в гололед опасно ездить дороге Новочеркасск-Каменоломни, с 27 по 29 км, где расположен участок спуска и подъема.Сейчас закрыт один из участков автодороги Новочеркасск - станица Багаевская. Пассажирский транспорт не может проехать в возле Бессергеневского спуска.Донским автомобилистам советуют в эти выходные быть предельно внимательными во время поездок по трассам в гололед. Водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим. Лучшего всего для автомобилистов а эти дни воздержаться от поездок на дальние расстояния. Из-за плохой видимости на дорогах, вызванного дождем и снегом, в регионе сохраняется вероятность резкого увеличения количества аварий на дорогах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМассовая вакцинация в Ростовской области стартует в 2021 годуС января по март в донской регион планируется доставить 160 тысяч доз препарата (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.