С 4 января 2021 года на Дону изменится схема движения транспорта по маршруту Ростов – Таганрог. Нововведения связаны с предстоящим закрытием одного из главных путепроводов Западного жилого массива - моста на Малиновского. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва – Волгоград».Водители со стороны Тагарога и границы с Украиной смогут выехать на московское направление трассы М-4 «Дон» по маршрутам:- км 20 автодороги А-280 – с. Чалтырь – с. Султан-Салы – Северный обход Ростова – Щепкинская развязка/ аэропорт Платов – М-4 «Дон»;- На 6-ом километре автодороги А-280 – Ленинаван – трасса Ростов – Новошахтинск – Северный обход Ростова – Щепкинская развязка/аэропорт Платов – М-4 «Дон».Аналогичным маршрутом автомобилисты смогут поехать в обратном направлении - с выезда М-4 «Дон» в сторону города Таганрога и границы с Украиной.Специалисты разработали новый маршрут так, чтобы водителям было удобно.Въезд в город со стороны Украины в Таганрог попрежнему будет осуществляться через улицу Таганрогскую.Так, для выезда на А-280 с М-4 «Дон» со стороны Азова и Краснодара и обратно поездки будут осуществляться по маршруту по направлению: Сальское кольцо – М-4 «Дон» – аэропорт Платов/Щепкинская развязка – Северный обход Ростова – Чалтырь – А-280.На трассу А-280 водители из Ростова-на-Дону смогут проехать через кольцевую развязку на пересечении улиц Малиновского и Доватора в сторону улицы Зоологической, затем по улицам Нансена, Немировича-Данченко, Вавилова, Таганрогской до федеральной трассы А-280.ЧИТАЙТЕКак будут ходить автобусы в Ростове и пригородах после закрытия моста на Малиновского, рассказали в минтрансеИзменятся почти два десятка маршрутов (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.