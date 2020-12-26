В донской столице ростовчанин обманывал людей, желающих снять квартиру без посредника с помощью сайта бесплатных объявлений. Мужчина втирался в доверие к людям, представляясь военнослужащим.Аферист придумал легенду. Он рассказывал о том, что сдает служебную квартиру. Своих потенциальных клиентов мошенник просил для отчетности предоставить особую справку. Через банкомат жертвам мошенника нужно было набрать специальную комбинацию, которая в чеке открывала личные данные номера и карты владельца. Введя жертв в заблуждение, мужчина получал доступ к банковским счетам и перечислял все деньги со счета себе, а после тратил по своему усмотрению.- Сейчас полицейские устанавливают количество потерпевших от действий лже-военнослужащего, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак изменится схема выезда на федеральную трассу Ростов – ТаганрогПоездки будут осуществляться по-новому (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.