В субботу, 26 декабря, регионального экс-министра ЖКХ Андрея Майера решением суда отправили в СИЗО на два месяца.Сейчас его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями во время реализации одного из крупных национальных проектов.- В СИЗО Андрей Майер останется до конца зимы. Следующее заседание должно состояться в конце февраля, - рассказал источник в правоохранительных органах донского региона.Пост главы министерства ЖКХ Андрей Майер занимал в течение почти четырех лет. Ранее он являлся заместителем руководителя данного ведомства.Известно, что донской губернатор был недоволен работой руководителя. Андрей Майер не смог освоить за год положенные министерству деньги. Ранее во время заседаний в правительстве региона поднимались нерешенные вопросы, связанные с реализаций одного из нацпроектов. Этой весной Василий Голубев освободил его от занимаемой должности.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове-на-Дону построят реабилитационный центр для детей-инвалидовСпециалисты приступят к разработке проекта (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.