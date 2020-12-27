В преддверии Нового года в Ростове-на Дону выпал снег, а потом он исчез из-за проливного дождя. На центральных улицах донской столицы во время ливня ростовчане увидели снегоуборочную технику, которая расчищала улицы.Жителям донской столицы этот факт показался забавным. Люди стали активно обсуждать его в соцсетях.Многие участники дискуссии не учли тот факт, что ранее автомобилистов и пешеходов и неоднократно предупреждали об ухудшении ситуации на дорогах из-за проливного дождя, который, по прогнозам синоптиков, будет идти до конца дня. Синоптики прогнозируют, что ночью похолодает до минус двух. Это может спровоцировать обледенение дорог.В горадминстрации Ростова-на-Дону снегоуборочную технику в дождь объяснили работами по зачистке прибордюрной части, а также последующей обработкой дорог донской столицы противогололедными реагентами.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростовском зоопарке появился на свет белый медвежонок впервые за 32 годаМедведица Комета стала мамой (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.