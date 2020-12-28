На посту пропуска «Куйбышево» Ростовской области сотрудники регионального таможенного управления изъяли у одного из автомобилистов более двадцати килограммов красной икры. Он пытался незаконно вывезти продукт на территорию соседнего государства. Об этом сообщает пресс-служба Ростовской таможни.Во время осмотра машины «ЛИФАН-214813», таможенники нашли 157 незадекларированных банок с красной икрой в багажнике автомобиля. Нарушитель рассказал сотрудникам, что вез икру для друга.- Учитывая количество перемещенных через таможенную границу банок с икрой, сотрудниками таможенного поста было принято решение о неотнесении товара к категории для личного пользования, - отметили в ведомстве.В отношении мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении.Сейчас по факту перевозки партии икры проводится административное расследование.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ростовские электрички не будут работать в канун Нового годаОтменено движение по нескольким направлениям (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.