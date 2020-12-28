Следователи из донской столицы разбираются в обстоятельствах преступления, совершенного в отношении школьницы. По версии следствия, учащаяся шестого класса стала жертвой изнасилования.Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, 17-летний житель села одного из районов области приехал в донскую столицу учиться. Юноша поступил в профессиональное техническое училище и снял квартиру.По предварительным данным, в социальных сетях он познакомился с учащейся шестого класса одной из школ города. Каким-то образом парню удалось заманить подростка к себе в гости.Когда девочка переступила порог квартиры молодого человека, тот попытался ее уговорить на секс. Но школьница отказалась вступать в интимную связь.Тогда злоумышленник набросился на жертву и изнасиловал ее.О случившемся пострадавшая рассказала своей матери, а та, в свою очередь, написала заявление в полицию.- В отношении учащегося техникума возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование», - сообщил источник издания.Если суд признает вину подозреваемого, он может сесть в тюрьму на 20 лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Житель Ростовской области попал под следствие за роман с восьмиклассницейНа 32-летнего мужчину завели дело (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.