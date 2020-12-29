В Ростовской области на шестом километре трассы М4-Щепкин произошла авария. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.По предварительной информации, один из водителей не справился с управлением и спровоцировал ДТП. 60-летняя женщина за рулем автомобиля «Нива Шевроле» в какой-то момент допустила занос, а после выехала на «встречку». В этот момент по дороге ехали иномарки «Хендай Акцент» и «Сузуки». Неудачный маневр привел к тому, что на трассе столкнулись три автомобиля.- В результате произошедшей аварии травмы получили водитель «Нивы» и 56-летний мужчина, который управлял автомобилем «Хендай Акцент». Оба пострадавших были госпитализированы в больницу, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь, - сообщили в пресс-службе УГИБДД.Сейчас по факту аварии сотрудники автоинспекции проводят проверку.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Ростове новый мост на Малиновского откроют для пешеходовТранспорт пока не сможет проехать по мосту из-за реконструкции (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.