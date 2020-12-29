Попытка провезти нелегальную партию сигарет через границу обернулась крупными проблемами для шестерых контрабандистов. Их задержали всего в ста метрах от государственной границы в Каменском районе Ростовской области.Пограничники увидели, что подельники с территории соседнего государства передавали мужчинам коробки с табаком. Контрабандисты случайно увидели пограничников и попытались скрыться на трех автомобилях, не реагируя на приказы. Пограничники пустились в погоню и задержали нарушителей.- В машинах обнаружено 23 тысячи пачек сигарет, - рассказывают в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Ростовской области. - Предварительная оценочная стоимость товара составляет около 2,5 млн рублей.Сотрудники ведомства изъяли табак и автомобили.Сейчас в отношении шестерых задержанных россиян возбуждены дела об административных правонарушениях.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Мост на Малиновского в Ростове-на-Дону: о путях объезда рассказали ростовские властиМост на Малиновского в Ростове-на-Дону: водителям предложили несколько схем движения (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.