Несмотря на все сюрпризы погоды в ушедшем 2020-м, синоптики не считают, что в этом году зима в Ростове-на-Дону будет аномальной. Так, в первый день 2021 года днем ожидается от плюс двух до четырех градусов. При этом будет облачно и без осадков.К слову, ближайшие дни жителей Ростова-на-Дону ожидает похожая картина. Минусовых температур метеорологи не прогнозируют, а обещают от нуля до плюс шести - в утренние и дневные часы. Снега в первую неделю года не предвидится. Поэтому праздничное настроение придется поддерживать самим.Правда, так в донской столице было не всегда. Известно, за всю историю метеонаблюдений, самой теплой зима была в 1971 году, тогда на столбиках уличных термометров была температура в 14,8 градуса со знаком плюс. А вот самым холодным был день в далеком 1934 году, тогда современники по-настоящему ощущали зиму, ведь на улице было минус 25 градусов.