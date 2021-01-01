В Ростове-на-Дону предложили жителям начать новый год по спортивному. Такое обращение к ростовчанам появилось на сайте городской мэрии.- Мы приглашаем каждого из вас выйти на улицу первого января и пробежаться четыре километра возле своего дома, - говорится в нем. - Или поехать в ближайшие рощу или парк, чтобы побегать там. Исследуйте свой район, возьмите с собой семью и друзей, подайте пример соседям. А потом — выкладывайте селфи с хештэгом #begin2021!Напомним, каждый год 1 января сотни ростовчан собирались на пробежку по центральным улицам донской столицы. Однако из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции массовые мероприятия в городе отменены. И, чтобы совсем не отказываться от бега, но начать год правильно, горожанам предложили такую альтернативу.