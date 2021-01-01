Давно известно, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Из-за пандемии коронавируса многим ростовским врачам пришлось провести его на работе. А чтобы новогодняя ночь «на боевом посту» была немного приятнее, волонтеры сделали для них сюрприз. Об этом на своей официальной странице в социальных сетях рассказал глава донского парламента Александр Ищенко.- Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Кто-то за праздничным столом, кто-то путешествуя, а кто-то на работе. Пожалуй, самая самоотверженная работа в новогоднюю ночь – у врачей, - сообщил Александр Валентинович. - Медицинским работникам трех ковидных госпиталей центральной городской больницы им. Семашко волонтеры передали 100 пирогов со сладкими и мясными начинками и 200 литров сока.По его мнению, прошедший год сформировал в обществе совершенно другое, гораздо более уважительное отношение к медицинским работникам.- Я сам был пациентом ЦГБ не так давно, с тем же ковидным диагнозом, - признался Александр Ищенко. - И, конечно, признателен всем, кто меня лечил, за высокий профессионализм и самоотверженность. Желаю никогда не сдаваться, побеждать даже самую коварную болезнь и крепкого-крепкого здоровья.