В пятницу, 1 января, страшная авария, которая унесла жизнь человека, произошла в Ростовской области. Известно, что дорожное происшествие случилось около девяти часов утра на трассе между городом Сальском и калмыцким селом Яшалта.- По предварительным данным, водитель за рулем Opel Corsa, двигаясь из Сальска, не справился с управлением, и автомобиль съехала в левый кювет дороги, - рассказали в Управлении ГИБДД по региону. - В результате машина опрокинулась.Приехавшим на место происшествия медикам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть 18-летней пассажирки легковушки. Ее ровесника, водителя инномарки, и еще одну пассажирку отвезли в ближайшую больницу.Как сообщили в ведомстве, молодые люди во время аварии выпали из автомобиля, так как не были пристегнуты ремнями безопасности - на фиксаторе ремня стояли заглушки. При этом ситуацию на дороге осложняли - туман и мокрая дорога.- Призываем водителей выбирать скорость движения в соответствии с конкретными погодными условиями, - добавили в ведомстве.