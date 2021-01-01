В Ростовской области коронавирус нашли в 44 городах и районах. Такую статистику на 1 января 2021 года озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора. Так, за сутки опасный вирус обнаружили у 392 дончан, возраст чуть меньше половины из них - от 46 до 65 лет. Коэффициент распространения инфекции равен норме и составляет единицу.В лидерах по числу заболевших - донская столица. Здесь 149 новых пациентов. На втором и третьем месте - Батайск и Новошахтинск, где по 15 новых случаев. На один меньше в Белокалитвенском районе и в Новочеркасске.По данным специалистов, за все время пандемии число зараженных коронавирусом достигло 52 043 человека.КОНКРЕТНОНовые случаи заражения ковидом обнаружили в…Ростове-на-Дону (149), Батайске (15), Новошахтинске (15), Таганроге (14), Белокалитвинском (14) районе, Новочеркасске (13), Сальском (12), Песчанокопском (11) районах, Гукове (8), Чертковском (8) районе, Каменске-Шахтинском (7), Азовском (7), Верхнедонском (7), Морозовском (7), Мясниковском (7), Неклиновском (7) районах, Звереве (6), Шахтах (6), Кагальницком (6), Миллеровском (6), Тацинском (6) районах, Донецке (5), Кашарском (5), Аксайском (4), Волгодонском (4), Зерноградском (4), Зимовниковском (4), Куйбышевском (4), Целинском (4) районах, Волгодонске (3), Багаевском (3), Октябрьском (3), Родионово-Несветайском (3), Усть-Донецком (3), Обливском (2), Ремонтненском (2) районах, Азове (1), Егорлыкском (1), Каменском (1), Мартыновском (1), Милютинском (1), Семикаракорском (1), Советском (1), Тарасовском (1) районах.