Первое суточное дежурство в своей жизни Юлия Минаева из Ростовской области запомнит надолго еще и потому, что в этот день она ответила «да» на предложение руки и сердца.Трогательное событие произошло в городе Семикаракорске. Как признался новоиспеченный жених, младший лейтенант полиции Андрей Калинин, идею такого романтичного мероприятия он вынашивал давно. В итоге попросил коллег помочь в непростом дел, и те с радостью откликнулись.Как раз в канун нового года возлюбленная Андрея впервые заступила на суточное дежурство. И вот, когда закончился инструктаж, влюбленный полицейский прямо перед строем коллег встал на колено и предложил Юле стать его женой.Растроганная девушка конечно согласилась под громкие аплодисменты свидетелей. А еще от неожиданности расплакалась.Как рассказали в донском главке, Андрей и Юля подадут заявление в загс сразу после праздников. Так что в новом году появится еще одна полицейская семья.