В Ростовской области регистрирован случай бешенства у лошади. ЧП произошло на одном из конных заводов региона. В результате, кобыла погибла.- За несколько часов до случившегося конюх заметил, что у одной из 88 лошадей пропал аппетит, появилась обильное слюнотечение, - рассказали в областном Управлении ветеринарии. - Затем животное стало проявлять агрессию. Мужчина вызвал ветеринарную службу. Симптомы серьезно насторожили ветеринарных врачей, они изолировали лошадь, и установили за ней наблюдение. В итоге, через несколько часов животное пало.Как позже установили специалисты лаборатории, лошадь болела бешенством. По мнению ветврачей, причиной заболевания мог стать контакт кобылы с диким плотоядным животным: месяц назад в конюшню прокралась лисица.Сейчас на территории конезавода ветврачи проводят комплекс мероприятий по ликвидации инфекции. А в ближайшее время в части Орловского района будут установлены карантинные ограничения.