Житель Ростовской области сумел убедить всю страну в том, что ему нужен миллион рублей. Для этого он оправился в столицу - на федеральный канал.Парень придумал свой проект, суть которого заключается в том, чтобы помочь раскрыться детям с ограниченными возможностями здоровья и приобщить их к вокалу. Но для полноценного воплощения проекта в жизнь нужна собственная студия звукозаписи.По условиям ТВ-передачи, нужно было убедить судей в том, что именно эта мечта заслуживает воплощения. И Михаилу Бабкину это удалось.Парень - выпускник волгодонской школы-интерната. Он с первого класса занимается вокалом. И за всю свою жизнь стал лауреатом, в том числе и всероссийских конкурсов. Юноша поет в хоре и служит в храме.После победы в ТВ-проекте теперь у молодого человека есть все, чтобы осуществить свою мечту и создать свою студию звукозаписи, помогать детям исполнять их заветное желание – освоить вокальное мастерство.