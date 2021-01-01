Ушел из жизни Юрий Песков, экс-директор «Ростсельмаша». Как сообщили в мэрии города, Юрий Александрович проработал на заводе 34 года. Он прошел путь от заместителя главного механика до директора предприятия. И весь его большой трудовой путь неразрывно связан с агропромышленным комплексом всей страны.Под руководством Юрия Пескова завод наращивал выпуск самого массового зерноуборочного комбайна в мире «Нива», а так же по его инициативе был разработан комбайн нового поколения «Дон», вышедший на поля в 1980-х годах. Огромную роль он сыграл в социальном развитии донской столицы. И даже на заслуженном отдыхе Юрий Александрович вел активную общественную жизнь.Свои соболезнования по поводу случившегося выразил и глава донского региона.- Тяжелая утрата. Именно на таких людях держится наша донская земля и вся Россия. Мои искренние соболезнования родным и близким, - написал в своем Инстаграм Василий Голубев.Известно, что Юрий Песков удостоен звания Герой Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот», орден Октябрьской революции, «Знак Почета», орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, медаль «Ветеран труда». Он - почетный гражданин Ростовской области и города Ростова-на-Дону.