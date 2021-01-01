Ежедневные дежурства организованы на время новогодних каникул министерством ЖКХ Ростовской области. Об этом сообщил профильный министр Михаил Солоницин.Так, на помощь жителям Дона готовы прийти 4 164 рабочих, а это больше тысячи ремонтно-восстановительных бригад и столько же коммунальной техники.- Все обращения в диспетчерскую службу министерства жилищно-коммунального хозяйства оперативно отрабатываются. И до решения проблемы находятся на нашем контроле, - добавил он.Напомним, на Дону работает \\"горячая линия\\" по вопросам ЖКХ. Единая клммунальная диспетчерская Ростовской области доступна для звонков в круглосуточном режиме.Кроме того, во время праздников плановых отключений света на Дону, во время которых десятки домов и жителей донской столицы нередко оказываются без электричества на несколько часов, не обещают.АЛЛО!Телефон Единой диспетчерской службы ЖКХ: (863) 240-13-79.