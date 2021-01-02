В ковидных госпиталях и инфекционных отделениях больниц в Ростовской области за минувшие сутки скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, девять человек.От ковида умерли две 84-летние женщины и семь мужчин в возрасте от 59 лет до 91 года, сообщили в правительстве Ростовской области. Находившиеся в реанимационных отделениях пациенты имели хронические заболевания.Общее количество жертв пандемии в области несколько дней назад превысило две тысячи человек. По данным на 2 января, от ковида умерли 2 086 человек.В реанимациях находятся 231 пациент в тяжелом состоянии.Сейчас лечение в стационарах проходят около 2,6 тысячи жителей региона. За минувшие сутки инфекцию нашли у порядка 400 человек, проходивших тестирование. За сутки вылечились примерно столько же местных жителей, находившихся под наблюдением врачей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Вакцины от коронавируса: чем отличаются и кого будут прививать, рассказал ростовский специалистГлавный санврач области рассказал о вакцинах «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все! Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.