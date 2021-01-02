В Калмыкии следователи возбудили уголовное дело против руководительницы одного из отделов администрации Юстинского района.Следователи считают, что она попыталась незаконно получить деньги с фермера, желавшего взять в аренду землю. Чиновница сообщила фермеру, что для оформления участка необходимы кадастровые работы. Стоимость работ – около восьми тысяч рублей – чиновница попросила перечислить на свою банковскую карту, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Республике Калмыкия. На деле для передачи участка в аренду никаких работ выполнять не было необходимости, считают следователи.Уголовное дело возбуждено по первой части статьи «Мошенничество». Ущерб фермеру следователи оценивают ровно в ту сумму, которую он перечислил чиновнице.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Школьника похитили и приковали наручниками к решетке за то, что якобы кидал камнями по машинеВ Элисте двух мужчин будут судить за похищение человека (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.