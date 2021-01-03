В Ростовской области прокуратура начала проверку по факту аварии, произошедшей в Тацинском районе, где во время ДТП на 249 километре трассы в сторону Каменска погибли четыре человека и пострадали трое детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Согласно материалам дела, водитель минивэна Нyundai H1 столкнулся с грузовиком Renault Premium, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП, в минивэне погибли четыре человека, в том числе водитель, а также пострадали трое детей в возрасте 11, 8 и семи лет.- Пострадавшие были доставлены в больницу, где медики оказали им всю необходимую помощь, - отметили в региональном Управлении ГИБДД по Ростовской области.В ведомстве отмечают, что дети выжили благодаря тому, что находились на задних сидениях в специальных удерживающих креслах.В результате аварии было возбуждено уголовное дело. Ход его расследования контролирует региональная прокуратура.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСпасенный после гибели «Онеги» житель Ростовской области доставлен в МурманскМатрос находился на оказавшемся возле места крушения траулере (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.