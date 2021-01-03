В Ростовской области пассажирам электрички, движущейся по направлению Ростов-Таганрог, придется привыкать к изменениям. Как сообщили в «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании», электрички будут останавливаться на станции в Северном жилом массиве города.Так, с понедельника, 4 января, новая остановка электричек будет осуществляться на станции Темерник, который находится рядом с ЖК «Соловьиная роща».Пассажирам придется учитывать небольшие задержки во времени из-за того, что произойдет незначительная корректировка графика движения электричек по маршруту. Ожидается, что корректировка по времени будет отличаться от предыдущего графика всего на пару минут.- Точное расписание будет обнародовано позже, - отметили в пресс-службе «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании».Решение об изменении графика движения электричек принято из-за перекрытия моста на Малиновского.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМост на Малиновского в Ростове-на-Дону: о путях объезда рассказали ростовские властиМост на Малиновского в Ростове-на-Дону: водителям предложили несколько схем движения (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.