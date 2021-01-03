В Ростовской области в розыск объявлена 39-летняя Ирина Дуванская. Известно, что она жительница города Сальска. Женщина пропала в конце прошлого года - 30 декабря 2020-го. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно - ни родным, ни близким.- В день исчезновения Ирина Васильевна была одета в синюю балоньевую куртку с капюшоном, - рассказали волонтеры, занимающиеся ее поисками. - Также на ней были коричневый свитер, синие брюки и черные ботинки. Рост женщины 173 сантиметра, она плотного телосложения, волосы крашенные в черный цвет, глаза карие.В настоящее время листовки с ее изображением распространяют в сети Интернет. Волонтеры просят не быть равнодушными к чужой беде: если вам что-то известно о местонахождении дончанки, звоните по номерам телефонов, которые указаны ниже.