В воскресенье, 3 января, первое рабочее совещание с главами городов и районов донского региона провел губернатор. Оно прошло в онлайн режиме. В частности, там было озвучено о том, что из-за взрыва петард в травмпункты Ростова-на-Дону поступили восемь человек, еще один пострадавший - в Волгодонске.Также из районной больницы Тацинского района переведены двое детей, чьи родители погибли в аварии на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский в конце 2020 года. Ребята тяжело пострадали, сейчас они находятся в Областной больнице донской столицы.Также главе региона сообщили о ситуации с ковиднными койками в госпиталях.- Загруженность коечного фонда моногоспиталей сохраняется на уровне 74,5 процента, провизорных коек – до 70 процентов, - было озвучено на совещании.Кроме того, более тысячи человек, которые входят в состав 45 рабочих групп, ежедневно контролируют соблюдения ограничительных мер, принятых из-за пандемии.- Особого внимания и усилий требует соблюдение ограничительных мер, особенно в Рождество, когда проводятся праздничные богослужения, - подчеркнул Василий Голубев. - Качество вашей работы в этом направлении будет очевидно по заболеваемости населения уже через неделю-две, как это было на майские праздники. Прошу незамедлительно информировать меня обо всех нештатных ситуациях, не расслабляться и быстро реагировать на них.