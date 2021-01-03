В мэрии города Ростова-на-Дону сообщили, что за несоблюдение масочного режима в общественных местах в донской столице составляются административные протоколы.- В период длинных новогодних каникул ростовчане и гости города устремляются в театры, кино, крупные торговые и развлекательные центры, - говорится в сообщении мэрии города. - Соблюдение масочного режима, социальное дистанцирование - на расстоянии 1,5 - два метра, обязательное применение дезинфицирующих средств, а также использование индивидуальных средств защиты являются необходимыми мерами, направленными на недопущение возникновения новой волны эпидемии.Кроме того, в донской столице в новогодние и праздничные дни продолжают работать оперативный штаб и горячая линия оперативной группы мониторинга по коронавирусной инфекции. Телефон горячей линии работает в круглосуточном режиме.АЛЛО!Телефон горячей линии оперативной группы мониторинга по коронавирусу: (863) 240-32-23.