Синоптики рассказали, какая погода ждет ростовчан на зимних каникулах. Праздничная неделя не запомнится горожанам снежками, ледяными горками и катанием на санках.Если верить прогнозам синоптиков, то в ближайшие дни температура воздуха не опустится до минусовых отметок. Так, в понедельник, 4 января, днем будет до плюс шести градусов. На следующий день - на градус холоднее. А вот в середине недели, 8 января, до плюс восьми градусов. В четверг и пятницу - до плюс девяти градусов.При этом, если верить прогнозам метеорологов, будут лить дожди. Осадки продолжатся до первой половины дня воскресенья, 10 января. В этот день будет до плюс восьми градусов. Но уже в первый день рабочей недели, 11 января, температура воздуха опустится до нуля градусов днем.К слову, не исключено, что донская столица может побить температурный рекорд в 2021-м. Еще в 1968 году максимальная температура воздуха, которая стояла на дворе в начале января в донской столице за всю историю метеонаблюдений, была плюс 7,7 градуса, а вот минимальная - до минус 24,8 градусов - была в 1947 году.