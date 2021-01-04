В донской столице в декабре за нарушение масочного режима в общественном транспорте было составлено более тысячи протоколов, сообщили в ростовской мэрии.Сейчас некоторые люди пренебрегают правилами безопасности и отказываются от ношения защитных масок из-за того, что считают их неудобными и неэффективными. Но это не освобождает их от штрафа.Так, в последний месяц 2020 года в Ростове проинспектировано 19 840 автобусов, троллейбусов и трамваев. Во время ежедневных проверок специалисты выявили 1092 нарушения. Из них 1050 среди пассажиров и 36 - среди водителей.- Протоколы об административном правонарушении составлены в отношении пяти должностных лиц и одного – юридического, - отметили в ростовской мэрии.Во время пандемии коронавируса транспортные предприятия также осуществляют самостоятельный контроль над соблюдением санитарных требований. Эксперты составили 143 дисциплинарных взыскания из-за выявленных нарушений.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕдим и выздоравливаем: что есть во время коронавируса, рассказала врачЖиры должны составлять 30-35 процентов от калорийности суточного рациона (подробности)АЛЛО!сть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM