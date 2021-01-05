Ростовчанка Анастасия Костенко снова подверглась критике поклонников. На этот раз подписчиков не устроил купальник звезды.Девушка опубликовала очередное фото с отдыха с семьей. Анастасия позирует с супругом Дмитрием Тарасовым на фоне песчаного пляжа и пальм. Модель надела слитный купальник и соломенную шляпку.Некоторым фанатам и такой наряд показался «нескромным». По мнению хейтеров, ростовчанка слишком оголила свое тело. Однако большинство засыпали Костенко комплиментами.— Фото, конечно, отпадное, даже теплое. Фигура шикарная, ножки длинные. Мужчины любят таких длинноногих красавиц, — написала одна из подписчиц.Анастасия Костенко - супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова. Возлюбленные поженились в 2018 году. Сейчас пара воспитывает двоих дочерей.АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.