Жена известного футболиста Павла Мамаева Алана пожаловалась подписчикам, что поправилась. Об этом девушка рассказала на своей странице в «Инстаграме».По словам Аланы, она набрала восемь килограммов. Девушка призналась, что не может принять свою фигуру. Однако пока сделать она ничего не может.— Никак не могу себя принять. Что делать, если лень худеть? — написала Алана.Мамаева продемонстрировала подписчикам фигуру. Однако большинство поклонников не заметили изменений. Многие считают, что звезда находится в отличной форме.— А где эти восемь килограммов? Я редко смотрю, но, по-моему, идеально все! Вы красотка! — написал один из комментаторов.Алана Мамаева — супруга полузащитника клуба «Ростов» Павла Мамаева. Девушка также прославилась в качестве блогера. Она пишет и снимает видео о пластической хирургии. Кроме того, Мамаева постоянно помогает жертвами неудачной пластики и нападений исправить дефекты.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАлана Мамаева начала помогать жертвам псевдохирурга Алены ВердиЖена футболиста привезла в Москву нескольких изуродованных пациенток горе-врача. (Подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.