В Ростовской области продолжают проверять соблюдение антиковидных правил в магазинах и предприятиях общепита. Рейды прошли с 1 по 3 января в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске и Аксайском районе.Сразу несколько нарушений проверяющие обнаружили в торговых центрах Таганрога. Так, в двух магазинах ТЦ «Арбуз» и ТЦ «Мармелад» сотрудники не соблюдали масочный режим. В ТЦ «Мармелад» работали игровая зона и досуговый клуб «Тортуга». В ТЦ «Арбуз» также функционировала игровая зона.Кроме того, сотрудников без масок проверяющие обнаружили в магазине «Продукты» в Батайске. Были выявлены и другие нарушения. Так, ростовское кафе «UMAMI» работало после 22:00.— В результате мониторинговых мероприятий проверено около 200 объектов потребрынка и возбуждено десять дел об административных правонарушениях, — говорится в сообщении донского правительства.Нарушителей ограничений могут привлечь к ответственности по части первой статьи «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Юридическим лицам по данной статье грозит штраф от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. Предпринимателям, не зарегистрированным как юрлицо, придется заплатить от тридцаати до пятидесяти тысяч рублей.