Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 39 городах и районах Ростовской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.Больше всего заболевших за сутки зарегистрировали в Ростове-на-Дону. В донской столице коронавирус подтвердился у 173 человек. 13 жителей получили положительный результат теста в Таганроге. По 12 случаев заражения выявили в Батайске, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске. По десять — в Гукове, и Сальском районе.Напомним, за сутки в Ростовской области ковидом заразился 391 человек. Общее число заболевших составило 53 994. Случаи заражения выявили в следующих городах и районах:Новочеркасске, Морозовском районе (по девять), Шахтах, Веселовском, Зерноградском, Миллеровском, Орловском районах (по восемь), Азовском, Мясниковском, Неклиновском, Шолоховском (по семь), Белокалитвинском, Песчанокопском, Ремонтненском, Чертковском (по шесть), Верхнедонском, Тарасовском, Целинском районах (по пять), Азове, Егорлыкском районе (по четыре), Волгодонске (три), Куйбышевском, Тацинском районах (по два), Багаевском, Кагальницком, Каменском, Константиновском, Мартыновском, Обливском, Родионово-Несветайском, Семикаракорском, Усть-Донецком районах (по одному).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Ростове-на-Дону 6 января 2021: число зараженных дончан приблизилось к 54 тысячамПрирост заболевших в Ростове-на-Дону за сутки составил 173 человека. (Подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!