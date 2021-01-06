В Ростове-на-Дону установили 18 столбов со светофорами на перекрестке в микрорайоне Левенцовском. В администрации города рассказали, зачем на одном участке поставили столько регуляторов.Речь идет о пересечении улицы Ткачева и проспекта Маршала Жукова. Власти уточнили, что оборудовали данный участок светофорами согласно гостам.— Все конфликтные точки перекрестка оборудованы светофорным регулированием, количество транспортных и пешеходных светофоров соответствует правилам применения технических средств регулирования, — прокомментировали в администрации.При этом учитывалось, что в Левенцовка продолжает заселяться. В микрорайоне может увеличиться транспортный поток.Власти уточнили, что на перекрестке также появились правоповоротные съезды. Сделали их, чтобы обеспечить безопасность при повороте направо.Напомним, про «лес» из светофоров в Левенцовке рассказали пользователи соцсетей. Местные жители сообщили, что светофоров на перекрестке даже больше двух десятков. Дело в том, что почти на каждом из 18 столбов висит по несколько светофоров. Увидеть, как они работают пока нельзя. Участок закрыт для движения из-за дорожных работ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДорожная гирлянда: около 30 светофоров установили на перекрестке в Ростове-на-ДонуПо словам местных жителей, движение на участке пока закрыто. (Подробности)