Главный элистинский буддистский храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни» закрыт для посетителей до 15 января.Храм закрыли после того, как у одного из смотрителей оказался позитивным тест на коронавирус. Накануне у него поднялась температура, затем смотритель сдал тест, рассказал в обращении к верующим на канале храма верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков). Смотритель принимал подношения, через него проходили множество вещей от прихожан. Лама пояснил, что смотрители выполняли все требования минздрава. В ближайшие дни медики и руководители храма будут следить за теми, кто непосредственно общался с заразившимся смотрителем.– Нам было очень трудно пойти на закрытие хурула. Утренние службы и ритуалы будут проводиться в режиме онлайн, – пояснил Тэло Тулку Ринпоче.Он напомнил, что в прошлом году центральный храм Элисты закрывали для посетителей на несколько месяцев. Ожидается, что храм будет открыт 15 января.Тэло Тулку Ринпоче в обращении призвал прихожан носить маски и соблюдать социальную дистанцию.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Школьника похитили и приковали наручниками к решетке за то, что якобы кидал камнями по машинеВ Элисте двух мужчин будут судить за похищение человека (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.