Состав «Ростова» вскоре пополнит 21-летний нападающий Егор Голенков. Футболист продолжит свою карьеру в составе желто-синих после завершения контракта с ФК «Крылья Советов». Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба в соцсетях со ссылкой на генерального директора Евгения Калакуцкого.Игрок решил подписать контракт \\"Ростовом\\", хотя у него были шансы остаться в самарском клубе на лучших условиях. Срок контракта Егора Голенкова с «Крыльями» истекал почти через полгода.В составе клуба «Крылья Советов» молодой футболист успел забить 11 мячей. Он поучаствовал почти во всех матчах этого сезона.Сейчас ростовский клуб упорно держит высокую планку в рейтинге РПЛ. Команда имеет шансы значительно улучшить место в рейтинге.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДевятибалльные пробки сковали донскую столицу в первый рабочий день годаЗаторы образовались на улицах, предназначенных для объезда моста на Малиновского (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!